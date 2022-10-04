ЗСУ досягнули значних успіхів у районі Лимана і могли прорвати кордон Луганщини у напрямку Кремінної - ISW

Протягом останніх двох діб українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана, що на Донеччині, а також в Херсонській області.

Збройні сили України успішно просуваються на кордоні Харківської та Луганської областей - на захід від Сватового. Українські захисники звільнили від російськихокупантів Борову, Шейківку, Ізюмську та Дружелюбівку.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

"Геолокаційні кадри підтверджують те, що ЗСУ продовжують наступ на схід від Лимана і, можливо, прорвали кордон Луганської області у напрямку Кремінної", - йдеться у звіті.

Мають ЗСУ і успіхи на Херсонщині, наголошують аналітики ISW. Українські сили продовжували просуватися на південь у напрямку Нової Каховки. Крім того, геолокаційні кадри показали, що від загарбників звільнили Михайлівку, Гаврилівку та Новоолександрівку.

"Українські успіхи в Херсонській області струшують і без того вразливий інформаційний простір РФ. Окупанти все частіше звинувачують розвідку НАТО у викритті слабких місць російської оборони та закликають російські війська готуватися до міських боїв та розробляти нові оборонні позиції", - наголосили фахівці.

У звіті також за3уважують, що навіть найелітніші російські військові підрозділи продовжують дедалі більше деградувати у міру того, як триває війна в Україні.

Нагадаємо, розпочалась 223 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти з танків та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 4 жовтня.

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