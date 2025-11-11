ЗСУ довелося відійти з позицій біля п’яти населених пунктів на Запорізькому напрямку — деталі

ЗСУ / © Associated Press

Українським військовим довелося залишити позиції поблизу кількох населених пунктів на Запорізькому напрямку через масований наступ російських військ.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня України.

Мапа DeepState. / © Deepstatemap

За даними штабу, у районах Олександрівського та Гуляйпільського напрямків уже кілька днів поспіль тривають інтенсивні бої. Ворог застосовує всі наявні види озброєння, намагаючись витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій.

“Лише за останні кілька діб зафіксовано близько сотні бойових зіткнень. Через активізацію штурмових дій, масовані артобстріли — понад 400 на добу, з використанням близько 2000 боєприпасів — та фактичне знищення укріплень, з метою збереження життя особового складу підрозділи відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка і Новомиколаївка”, — йдеться в повідомленні.

Водночас російські сили намагаються зайти до цих населених пунктів і закріпитися, але українські воїни активно протидіють їхнім спробам.

Жорстокі бої тривають також у районах Яблукового, Рівнопілля та Солодкого.

За інформацією військових, противник намагається охопити Гуляйполе зі східного напрямку та перерізати логістичні шляхи, які ведуть із Покровського.

“Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові та інші підрозділи”, — наголосили у Силах оборони Півдня.

Раніше повідомлялось, що Запорізький напрямок залишається одним із пріоритетних для російських окупантів, які не полишають ідею захопити місто Запоріжжя.