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ЗСУ дронами філігранно знищили російську установку "Тор" за 24 мільйони доларів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ дронами філігранно знищили російську установку "Тор" за 24 мільйони доларів (відео)

Спалена техніка окупантів / фото ілюстративне / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Це вже другий “Тор” за місяць - перший відчутно отримав пошкодження, після чого втік.

Українські військові на Куп’янському напрямку кількома дронами знищили російський ЗРК “Тор”. Його вартість - 24 мільйони доларів.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив блогер Сергій Стерненко.

Як зазначається, воїни підрозділу “Крила до пекла” 103 бригади тероборони на Куп'янському напрямку кількома дронами-камікадзе підпалили та знищили російський ЗРК “Тор”. Його вартість - від 24 мільйонів доларів. Це вже другий “Тор” за місяць - перший відчутно отримав пошкодження, після чого втік.

На кадрах з відео видно, як по полю боя пересувається російська важка техніка. Спочатку в неї влучає перший дрон, після чого ЗРК починає димитися, а вже наступні безпілотники “добивають” “Тор” окупантів.

ЗСУ філігранно дронами знищили російську установку “Тор”

ЗСУ філігранно дронами знищили російську установку “Тор”

Нагадаємо, що з'явилося епічне відео знищення чергової російської колони, яка спробувала наступати на Авдіївку.

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Дата публікації
Перегляди
1305
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