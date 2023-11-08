ЗСУ дронами філігранно знищили російську установку "Тор" за 24 мільйони доларів (відео)

Це вже другий “Тор” за місяць - перший відчутно отримав пошкодження, після чого втік.

Українські військові на Куп’янському напрямку кількома дронами знищили російський ЗРК “Тор”. Його вартість - 24 мільйони доларів.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив блогер Сергій Стерненко.

Як зазначається, воїни підрозділу “Крила до пекла” 103 бригади тероборони на Куп'янському напрямку кількома дронами-камікадзе підпалили та знищили російський ЗРК “Тор”. Його вартість - від 24 мільйонів доларів. Це вже другий “Тор” за місяць - перший відчутно отримав пошкодження, після чого втік.

На кадрах з відео видно, як по полю боя пересувається російська важка техніка. Спочатку в неї влучає перший дрон, після чого ЗРК починає димитися, а вже наступні безпілотники “добивають” “Тор” окупантів.

ЗСУ філігранно дронами знищили російську установку “Тор”

Нагадаємо, що з'явилося епічне відео знищення чергової російської колони, яка спробувала наступати на Авдіївку.

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