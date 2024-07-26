ЗСУ дурять росіян: як українські макети змушують ворога марнувати дорогі ракети (відео)

Росіяни видають удари по українських макетах зброї за знищення справжніх ЗРК Patriot та інших РЛС.

Українські армійці успішно використовують макети військової техніки для дезорієнтації російських загарбників, змушуючи їх витрачати дорогі ракети та інші ресурси на фальшиві цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки Повітряних Сил ефективно працюють. Ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних БпЛА, а ми – зберігаємо людей і техніку, та б'ємо у відповідь!" – йдеться у повідомленні.

Військові підкреслюють важливість використання макетів у сучасній війні, зазначаючи, що "макетів, як і дронів, багато не буває – що буде більше, то краще".

На підтвердження ефективності цієї тактики Повітряні сили опублікували відео, на якому зафіксовано, як російські ракетні комплекси "Іскандер" атакують українські макети РЛС та Patriot.

Росіяни видають удари по українських макетах за знищення справжніх ЗРК Patriot

Нагадаємо, Росія наростила військовий тиск на Київ, посиливши удари по українських авіабазах. На думку аналітиків, цей тиск значною мірою пов’язаний із тим, що Україна вже скоро отримає перші винищувачі F-16 від союзників.

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