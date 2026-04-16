ЗСУ економлять ракети для Patriot: Ігнат розповів про брак боєприпасів

Patriot

Через інтенсивність атак армії Російської Федерації українські військові змушені економити боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

Він нагадав, що минулого тижня Повітряні сили публікували відео, у якому військові показали стан боєкомплекту. Бійці, які працюють з Patriot, показали порожні контейнери в установці — там лишилося дві із восьми ракет. За словами Ігната, цей комплекс міг застосовуватися і під час останніх атак, адже відео знімалося напередодні.

«Власне, це і говорить про те, що дійсно ракет для систем Patriot потрібно більше», — наголосив представник ПС.

Ігнат також заявив, зо через інтенсивність атак армії РФ українські оборонці змушені економити боєприпаси.

«Вони (військові — Ред.) дякують партнерам за надані системи, але наголошують і натякають на те, що треба ще, треба більше. Тому що із такими атаками, власне, треба чимось відбиватися. У нас люди підготовлені — 24 на 7. Не лише вміють відбивати успішно балістику, раціонально використовуючи ракети там не декілька, а намагаються заощадити, щоб було на потім», — пояснив Ігнат.

За його словами, системи працюють навіть у складних та екстремальних умовах. Однак наразі ключовою проблемою залишається забезпечення ракетами.

«Питання зараз дійсно в ракетах дуже серйозне», — підсумував Юрій Ігнат.

Дефіцит Patriot

В інтерв’ю виданню ZDF президент Володимир Зеленський заявив про критичну нестачу Patriot. З його слів, зараз виник «такий дефіцит, що гірше вже не буде».

Слова глави держави пролунали на тлі того, що тривала війна США проти Ірану може ще більше підірвати підтримку України. Зі слів президента, наразі Білий дім зосередив увагу на Близькому Сході. Це вже позначилося на Україні.