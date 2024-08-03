ЗСУ епічно розгромили групу російських штурмовиків: момент потрапив на відео

У Мережі з'явилося відео, як ЗСУ знищують ворожу групу штурмовиків.

Українські захисники з 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ успішно знищили ворожу штурмову групу.

Відео цього бою з'явилося у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

На оприлюдненому відео можна побачити, як українські військові епічно розбивають російських окупантів. Українські дрони влучають в окупантів один за одним.

Ворожі штурмовики намагалися втекти, однак ЗСУ виявилися швидшими. Штурмова група противника, що налічувала близько десяти солдатів, була повністю розгромлена.

Де саме відбувся бій, військові не повідомляють.

ЗСУ епічно розгромили групу російських штурмовиків: відео

Нагадаємо, групи 8-го окремого полку Сил спецоперацій зупинили прорив росіян до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку Донецької області. Момент потрапив на відео.

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