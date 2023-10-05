ЗСУ епічно "відмінусували" шість російських танків за один день: бої потрапили на відео

Сили оборони України продовжують ліквідувати ворожу військову техніку. Цього разу ЗСУ перетворили на металобрухт три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП.

Українські захисники знищили 6 танків російських загарбників на Бахмутському напрямку за один день.

Відповідне відео показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

"За один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку", - повідомив генерал-полковник.

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За його словами, успішно відпрацювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

"Наші воїни відмінусували три танки Т-72, один Т-80, два Т-90. Також САУ 2с1 та одну БМП", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Успіхи ЗСУ на фронті

Генштаб ЗСУ 5 жовтня повідомив, що захисники продовжують тримати оборону на сході та півдні України та вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, крок за кроком звільняючи окуповані території.

Крім того, Сили оборони продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і 4 жовтня незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на схід від Новопрокопівки та досягли часткового успіху на захід від Роботиного.

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