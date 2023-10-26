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ЗСУ феєрично знищили російських окупантів та їхню техніку (відео від "Азову")

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ феєрично знищили російських окупантів та їхню техніку (відео від "Азову")

Спалена техніка окупантів / Фото ілюстративне / Фото: Національна гвардія України

Артилеристи бригади вдало та феєрично ліквідували окупантів.

Українські військові зафіксували рух ворожої техніки та феєрично знищили російських окупантів.

Про це повідомляють у пресслужбі бригади спеціального призначення НГУ “Азов”.

Українські військові з батареї управління та артилерійської розвідки 12-ї бригади спеціального призначення НГУ “Азов” зафіксували рух ворожої піхоти поблизу позицій противника. Артилеристи бригади вдало та феєрично ліквідували окупантів.

ЗСУ феєрично знищили російських окупантів та їхню техніку

ЗСУ феєрично знищили російських окупантів та їхню техніку

Нагадаємо, що Зеленський показав удари українських військових по цілях РФ.

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Дата публікації
Перегляди
1812
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