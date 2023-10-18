ЗСУ філігранно ударним дроном знищили російський танк: удар такої сили, що відірвало башту (відео)

Ударний дрон “захопив” ціль, прицілився та вдало в нього влучив.

Українські військові філігранно ударним дроном знищили російський танк Т-62.

Відповідне відео з’явилось на сторінці журналіста Юрія Бутусова.

На кадрах видно, як в полі стоїть російський танк. Ударний дрон “захопив” ціль, прицілився та вдало в нього влучив. Від цього у машини буквально зірвало башту, яка відлетіла на декілька метрів.

“Російський палаючий танк з "летючою баштою" — результат роботи ударної роти БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP на Донеччині. Бійці поцілили у боєкомплект танка Т-62 FPV-дроном. Внаслідок потужної детонації башта відлетіла від танку і піднялась у повітря на десяток метрів”, - розповів Бутусов.

ЗСУ філігранно ударним дроном знищили російський танк

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