ЗСУ філігранно ударним дроном знищили російський танк: удар такої сили, що відірвало башту (відео)

Ударний дрон “захопив” ціль, прицілився та вдало в нього влучив.
Українські військові філігранно ударним дроном знищили російський танк Т-62.
Відповідне відео з’явилось на сторінці журналіста Юрія Бутусова.
На кадрах видно, як в полі стоїть російський танк. Ударний дрон “захопив” ціль, прицілився та вдало в нього влучив. Від цього у машини буквально зірвало башту, яка відлетіла на декілька метрів.
“Російський палаючий танк з "летючою баштою" — результат роботи ударної роти БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP на Донеччині. Бійці поцілили у боєкомплект танка Т-62 FPV-дроном. Внаслідок потужної детонації башта відлетіла від танку і піднялась у повітря на десяток метрів”, - розповів Бутусов.
Нагадаємо, що Ігнат прокоментував погрози Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі.
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