ЗСУ філігранно знищили під Авдіївкою групу російських окупантів (відео)

Українські військові філігранно знищили під Авдіївкою групу російських окупантів. Військових злочинців РФ накрили з артилерії та добили дронами FPV.

Про на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначається, група російських окупантів зосередилася в одній із посадок під Авдіївкою, чекаючи на момент для штурму позицій 47-ї окремої механізованої бригади.

Проте артилеристи щільно накрили ділянку касетними боєприпасами, а тим окупантам, яким вдалося вижити, наздогнали FPV-дрони роти ударних БпЛА.

“Спецефект у вигляді займання літієвих акумуляторів після забастовки у російського окупанта вийшов особливо видовищним”, - підкреслив Бутусов.

ЗСУ філігранно знищили під Авдіївкою групу російських окупантів

Нагадаємо, що окупанти фантазують про застосування ЗСУ "особливої" зброї по Бєлгороду.

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