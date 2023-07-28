ЗСУ філігранно знищили скупчення росіян на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові реактивною системою “Град” знищили російських окупантів, які ховалися в лісосмузі.

Відповідне відео показали в телеграм-каналі “СтратКом”.

На кадрах видно, як українські військові 22-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку виявили російських військових, які маскувалися в лісосмузі. ЗСУ з реактивної артилерії “Град” завдали удару по окупантах.

Українські військові “Градом” знищили окупантів в лісосмузі

Нагадаємо, що німецька компанія відкриє в Україні центр для ремонту танків Leopard.

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