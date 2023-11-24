ЗСУ філігранно знищують окупантів “скиданням” боєприпасів: де намагаються ховатися росіяни (відео)

Українські військові прицільно знищують живу силу російських окупантів. По ним Сили оборони відпрацьовують безпілотниками.

Відповідне відео опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, оператори БПЛА 56 ОМПБр регулярно бачать, як біжать ворожі солдати, але сховатись їм не вдасться. Окупанти намагаються уникнути смерті, ховаючись за деревами, в окопах та бліндажах. Проте прицільне “скидання” боєприпасів не залишає шансів військовим РФ.

ЗСУ філігранно знищують окупантів “скиданням” боєприпасів

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія могла накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет напередодні зими.

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