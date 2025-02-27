ЗСУ глушать російські КАБи по всьому фронту, знищуючи одну з головних переваг ворога

Тепер ворогу для ураження однієї української цілі потрібно до 16 бомб.

Українські військові глушать російські керовані авіабомби засобами радіоелектронної боротьби уздовж усієї лінії фронту. Заповнивши повітря радіошумом, Україна фактично знищила одну з головних переваг Росії на полі бою.

Про це йдеться у статті Forbes.

Рік тому російські фронтові бомбардувальники щодня скидали сотню керованих авіабомб уздовж 1300-кілометрової лінії фронту. Як зазначили аналітики Deep State, супутниково-керовані бомби КАБ або УМПК, які летять на 40 і більше км завдяки висувним крилам, були "диво-зброєю" для росіян. Україна тоді "практично не мала засобів протидії".

Російська армія діяля за простою схемою: після масованого бомбардування українських позицій відбувався штурм деморалізованих і виснажених захисників. Така тактика допомогла окупантам захопити укріплену Авдіївку та просунутися ще на 40 км у напрямку наступної лінії оборони – Покровська.

Але з часом, майже непомітно для сторонніх спостерігачів, ситуація змінилася. Сьогодні, коли ворожий наступ на Покровськ фактично зупинився, навіть російські джерела визнають: "золота ера божественних УМПК виявилася короткочасною". Про це пише пропагандистський телеграм-канал Fighterbomber, пов’язаний з російськими Військово-космічними силами.

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За повідомленням російського пабліка, бомби "досі літають", і їхні удари фіксують у Сумській, Чернігівській і Донецькій областях. Але є важливий нюанс: "усі системи супутникової корекції вийшли з чату".

Причина цього очевидна – ефективність українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) настільки зросла, що вони "насичують лінію фронту".

Глушіння супутникової навігації

КАБи та УМПК використовують систему ГЛОНАСС – менш розвинений аналог американського GPS. Щоб залишатися на траєкторії, бомби потребують стабільного сигналу супутників. Але потужне українське глушіння призводить до того, що ці бомби просто відхиляються від курсу і вибухають на полях, не завдаючи шкоди ЗСУ.

Як стверджує Fighterbomber, "усі важливі цілі гарантовано прикриті РЕБ". Через це для ураження одного об’єкта інколи доводиться використовувати 8-16 бомб замість 1-2.

І хоча кожна така бомба відносно дешева (коштує близько 25 тис. дол.), їхнє скидання вимагає використання літаків Су-34 чи Су-35, які є значно дорожчими. Ба більше, Росія вже втратила щонайменше 120 таких літаків у війні проти України.

Крім того, глушіння позначилося і на використанні російських дронів. Багато з них тепер не можуть працювати через РЕБ, тож окупантам доводиться переходити на дорожчі оптоволоконні дрони, які використовують дротовий зв’язок замість радіосигналів.

Українські РЕБ замінюють ППО

Ця тактика української армії фактично досягла того, чого не могли домогтися навіть сучасні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, SAMP/T чи С-300. Хоча ці комплекси здатні збивати російські літаки на відстані десятків кілометрів, їх недостатньо для того, щоб повністю захистити фронт і великі міста.

Росія також використовує системи РЕБ, але вони значно менш ефективні. Їхнє обладнання часто неякісне та погано налаштоване.

Водночас західні керовані бомби, якими користується Україна – американські JDAM та французькі Hammer – мають не лише GPS-наведення, але й інерціальну систему навігації (INS). Це автономна технологія, яка не залежить від зовнішніх сигналів і тому є нечутливою до глушіння.

Війна навігацій

США вже мали подібний досвід боротьби з ворожими системами глушіння. Ще 2003 року під час війни в Іраку американський генерал Віктор Реньюар заявив, що GPS-глушіння, яке використовували іракці, "не мало жодного ефекту", оскільки американські ракети оснащені резервними INS-навігаторами.

Росія теж має свої інерціальні системи, але вони менш точні. Аналітик Марк Шнайдер у статті для журналу Proceedings (професійного видання ВМС США) зазначав, що на практиці російські ракети удесятеро менш точні, ніж заявляє Москва.

Зрештою, заповнивши повітря радіошумом, який більше шкодить росіянам, ніж українцям, Київ фактично знищив одну з головних переваг ворога.

Навіть російські пропагандисти змушені визнати це. Fighterbomber закликав російських командирів "визнати цю реальність" і шукати альтернативні рішення.

Але коли йдеться про автономну навігацію, саме Україна має перевагу.

До слова, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомив, що українські військові почали збивати російські "Шахеди" за допомогою FPV-дронів.