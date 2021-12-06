ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські Збройні сили є однією з провідних армій світу, бо восьмий рік воюють з ворогом.
Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що українська армія надійно захищає державу і готова до будь-якого розвитку безпекової ситуації на фронті.
Про це Залужний заявив у своєму відеопривітанні з нагоди Дня Збройних сил України.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що за три десятиліття українська армія пройшла складний шлях розвитку
"Війна змусила нас змінитися. Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу. Більше того, ми готові до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Нам довіряють і в нас вірять. Саме це додає сил наближати перемогу", — сказав він.
Залужний зазначив, що ЗСУ є однією з провідних армій світу, бо восьмий рік воює з ворогом.
"Бойовий досвід і відважність українських воїнів також високо цінуються нашими партнерами. Й наше майбутнє — в НАТО", — підсумував генерал-лейтенант.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні святкують День Збройних сил.
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