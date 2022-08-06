"ЗСУ готові гідно дати відсіч окупантам": військовий експерт розповів про тактику на Херсонщині

Спроба наступу росіян на Херсонському напрямку можлива лише тоді, коли вони зможуть якось нейтралізувати угруповання ЗСУ, яке веде повільні, "повзучі", але запеклі наступальні бої, та дії щодо відсікання правобережного угруповання противника за Дніпро.

Про це 6 серпня розповів військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі телеканалу "FreeDom".

Він наголосив, що ЗСУ готові гідно дати відсіч окупантам.

"Українська армія теж готується до наступу на цьому напрямі. Про що свідчать не лише успішні спроби опанування поряд плацдармів на лівому березі Дніпра, та відсікання того угруповання сил, яке скупчилося на правому березі Дніпра в районі Херсона, руйнування її логістики. Це означає, що ворог може "опинитися в мішку". Це угруповання сил, яке цілком може бути відрізане від росіян. Вона набагато більша за угруповання ЗСУ, яке вони свого часу оточили в Маріуполі. Це буде серйозний удар по противнику. Це може бути переломний момент у війні" , – сказав Лакійчук.

Нагадаємо, Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом.

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