ЗСУ готуються дати відсіч окупантам на Куп'янсько-Лиманському напрямку — Маляр

Росія хоче провести ротацію на Куп'янсько-Лиманському та почати наступ на позиції ЗСУ, застосовуючи десантно-штурмові бригади.

Також читайте На Харківщині триває евакуація з Купʼянського району: вивезено 165 дітей

Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що наразі ЗСУ у цьому районі готуються до того, щоб дати ефективну відсіч російським загарбникам. Командування Сил оборони аналізує ситуацію, перераховує можливі дії окупантів та думає, як ввести їх в оману.

"Вся ця робота робиться для того, щоб ворогу не дати пройти ані на Куп'янському, ані на Лиманському напрямку", - сказала Маляр.

Росія комплектує резерви для наступу на цій частині фронту. Частину військ було перекинуто з Білорусі, де російські підрозділи перебували на відновленні та формуванні.

"Одна частина російських військ була на відновленні — вони замінять умовно ті, що виснажилися. Частину військ вони заводять з РФ - це заново сформовані підрозділи. Також була заява Наєва (командувача Об’єднаних сил ЗСУ, — ред.) про те, що з Білорусі росіяни забирали свої війська і скупчували їх там, де вони готують резерви для наступу на Куп'янський та Лиманський напрямок", - зазначила Маляр.

Також загарбники підводять до лінії фронту десантно-штурмові бригади, хоча Маляр заявила, що велику частину цих підрозділів ЗСУ знищили і на Півдні, і на Сході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на окупованих територіях намагаються створити "тероборону".

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії офіційно запустили процес нової так званої "часткової мобілізації", під час якої хочуть набрати на війну проти України додатково 200 тисяч осіб.

Читайте також: