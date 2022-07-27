ЗСУ готуються до контрнаступу на Миколаївщині, а окупанти намагаються цьому завадити - Кім

Українські військові вже готуються до контрнаступу в Миколаївській області та ефективно проводять вогневе ураження.

Окупанти у Миколаївській області продовжують бити по цивільних об'єктах, аби стримати ЗСУ від проведення контрнаступу.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу.

"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучаннях по Антонівському мосту", - зазначив Кім.

За його словами, окупанти минулої доби завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Внаслідок цього двоє людей постраждали.

Російські снаряди влучили в об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства, знищили частину електропостачання. Однак Кім запевнив, що до кінця дня світло відновлять.

Нагадаємо, Кім також повідомив, що до Миколаєва прибув генерал-майор Дмитро Марченко, який з початку повномасштабної війни в Україні керував обороною Миколаєва.

Завдяки вмілому командуванню Марченка, окупантам не вдалося захопити Миколаїв і піти далі. Зараз генерал-майор повернувся до міста з важливою місією.

Читайте також: