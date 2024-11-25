ЗСУ готуються до масової атаки з боку 50 тисяч росіян на Курщині – Forbes

Якщо серед українських бійців і є якісь підстави для оптимізму, то це те, що ворог зазнає впливу точних глибоких ударів ракетами Storm Shadow та ATACMS.

У Курській області 50 тис. російських війьск готують атаку на 20 тис. українських бійців. Українські бригади готуються до "масового" бою, який може стати успішним для ворога.

Про це йдеться у статті Forbes.

Автори нагадують, що 7 листопада російські війська пішли в контратаку на Курщині, маючи на меті просуватися до Суджі головною дорогою, що тягнеться від Зеленого Шляху на західному краю виступу. За понад два тижні запеклих боїв росіяни майже не досягли прогресу. Дорога Зелений Шлях – Суджа всіяна доказами провалу армії РФ: десятки знищеної та покинутої бронетехніки.

Також читайте Генерал армії сказав, чи доцільно ЗСУ утримувати території в Курській області

"Але росіяни не збираються здаватись, і їх найбільший поштовх може бути неминучим", – зазначається у публікації.

Росія посилила свій приблизно 50-тисячний корпус на Курщині тисячами північнокорейських бійців разом із елементами двох своїх повітряно-десантних дивізій – 76-ї та 106-ї, а також 83-ї десантно-штурмової бригади та відновленої 155-ї бригади морської піхоти. Ці та інші підрозділи стоять на північному заході від дороги через Зелений Шлях.

"Найближчим часом ми очікуємо масового і, на мою скромну думку, успішного наступу Росії на моєму фланзі в районі Курська", – повідомив у Мережі Крейгсфоршер – оператор безпілотника морської піхоти України, який підтримує український корпус у Курській області.

"Дві російські дивізії ВДВ, одна бригада ВДВ і одна бригада морської піхоти розпочнуть штурм із великою кількістю маневрів", – попередив Крігсфоршер.

Тож 20-тисячне українське військо в Курській області готується до нової атаки Росії.

У статті йдеться, що з посиленням російської контратаки небезпека для українських військ лише зростатиме. Якщо серед українців і є якісь підстави для оптимізму, то це те, що російські сили в Курську та навколо нього зазнають впливу невпинної кампанії точних глибоких ударів крилатими ракетами Storm Shadow та балістичними ракетами ATACMS.

Автори матеріалу нагадали, що 18 листопада українці завдали ударів по великому російському складу зброї на захід від Курська за допомогою восьми ракет ATACMS. А 20 листопада вони вдарили по російському командному пункту на Курщині десятьома ракетами Storm Shadow. Глибокі удари могли б порушити лінії постачання російських полків, бригад і дивізій у Курську – і порушити їхнє командування та управління.

Але незважаючи на недостатню забезпеченість та погану керованість російських військ, їхні сили на Курщині все одно набагато більші за українські. Масовість матиме велике значення в майбутній механізованій сутичці.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, ЗСУ втратили понад 40% території в Курській області, яку захопили під час вторгнення в серпні.

Читайте також: