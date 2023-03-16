ЗСУ готуються до весняного контрнаступу: ЗМІ назвали два сценарії

Київ поки що не визначився зі стратегією.

Сполучені Штати Америки активно перекидають військову техніку на фронт та швидкими темпами тренують українських військовослужбовців напередодні масштабного контрнаступу Збройних сил України, яке очікується у травні 2023 року.

Про це пише видання Politico.

За словами неназваного американського чиновника, пакети військової допомоги, надані Україні кілька місяців тому, враховували потреби ЗСУ у майбутньому контрнаступі.

У Пентагоні зазначають, що отримані навички та технології допоможуть українським військовослужбовцям здобути перемогу у війні, спираючись на власні рішення.

"Підвищений український потенціал дозволить українському керівництву розробити та реалізувати різні варіанти в майбутньому, щоб досягти своїх цілей та довести цю війну до успішного завершення", — сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що ЗСУ мають якнайшвидше завершити навчання та отримати всю необхідну зброю, оскільки "Україна не може гаяти час".

Офіційні особи США також повідомили журналістам, що українське керівництво ще не визначилося із стратегією майбутнього наступу. За їх словами, ЗСУ має два варіанти: йти на південь через Херсон до Криму або просуватися з півночі на схід, і після цього на південь, відрізавши для ЗС РФ сухопутний коридор.

У США вважають, що другий варіант більш реалістичний, оскільки росіяни зміцнили оборону на східному березі Дніпра, а ЗСУ не мають ресурсів для проведення десантної операції проти таких сил.

Раніше в ISW повідомили, що загальний темп російського наступу в Україні знизився у порівнянні з попередніми тижнями. А українські Збройні сили нині мають можливості відновити ініціативу на фронті.

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