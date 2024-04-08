ЗСУ готуються зупиняти наступ РФ на Харків – Bild показало фото

На Харківщині будують лінії оборони, щоб стримати можливий майбутній наступ окупантів.

Президент України Володимир Зеленський провів 8 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача, головним питанням якої став захист Харкова від російських атак.

Німецький журналіст та заступник головного редактора BILD Пауль Ронцгаймер побував на будівництві нової оборонної лінії ЗСУ за 100 км від Харкова.

Він розповів, що перша лінія нових укріплень під Харковом проходить за 10 км від кордону Росією.

"Будівельники працюють лопатами без спецтехніки. Вони розповіли, що перебувають під постійним російським вогнем, у тому числі авіабомбами.

Будівництві оборонної лінії на Харківщині / Фото: The Bild

Будівництві оборонної лінії на Харківщині / Фото: The Bild

"Я виходжу з того, що можливий наступ спочатку йтиме через Краматорськ. Якщо так, то шлях російських військ до Харкова був би відкритий", - сказав BILD Карло Масала, професор Університету бундесверу в Мюнхені.

Масала додав, навіть якщо нового наземного наступу не буде, метою Володимира Путіна можуть стати обстріли Харкова для підготовки до штурму.

"Зробити з нього новий Маріуполь та змусити людей тікати. Харків має для Росії високу стратегічну та символічну цінність", - зазначив професор.

Нагадаємо, видання The Economist опублікувало статтю про атаки по Харкову, заявивши, що Кремль хоче зробити це місто України – "сірою" зоною, непридатною для життя.

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