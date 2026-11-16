ЗСУ готують нові повідомлення про успіхи на фронті: оглядач заінтригував результатами контрударів

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські сили оборони досягли нових результатів під час контрударних операцій на кількох напрямках фронту. Найближчими тижнями очікується оприлюднення додаткової інформації про звільнені території.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, йдеться про напрямки, які вже згадувалися у військових зведеннях і щодо яких раніше оголошували початкові результати українських операцій.

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«Найближчими тижнями будуть нові анонси щодо результатів деяких контрударних операцій», — зазначив оглядач.

Він також заінтригував інформацією про ще одну ділянку фронту, яка додасться до цих напрямків.

Мирошников наголосив, що загалом українським військовим вдалося звільнити чимало територій від російських окупантів.

«Якщо взяти весь рік — то в цих умовах цифра буде достатньо приголомшливою», — додав військовий оглядач.

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Водночас Мирошников не уточнив, про які саме ділянки фронту йдеться, та не назвав площу звільнених територій.

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