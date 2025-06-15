ЗСУ готують новий прорив: експерт натякнув, що може стати наступною ціллю в Криму

Атака на Кримський міст. / © Служба безпеки України

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Українські сили поступово розширюють пролом у російській системі протиповітряної оборони в окупованому Криму — це може стати передумовою для нового удару по Кримському мосту.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів капітан 1-го рангу запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія XXI” Павло Лакійчук.

“Сили оборони України ще не дістались до Кримського мосту, однак безумовно підбираються до нього”, — зазначив експерт.

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За його словами, кожна успішна атака по російських аеродромах у Бельбеку, Саках, Новофедорівці та Джанкої, а також по пускових комплексах на Тарханкуті та мисі Фіолент — це не окремі удари, а частина системної операції.

“Це означає, що наші Сили оборони чергове проривають коридор у російській ППО в Криму”, — додав він.

Лакійчук наголосив, що йдеться про планомірну роботу із зачистки неба над півостровом для запуску ударних дронів і ракет по глибоких цілях, зокрема таких як Кримський міст.

“Це локальна операція. Коли ці об’єкти вражаються, то це означає, що через тиждень, а можливо, й раніше, українські дрони й ракети полетять набагато далі”, — пояснив фахівець.

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Нагадаємо, 3 червня СБУ уже втретє завдала удару по Кримському мосту, заклавши вибухівку біля опори мосту підводою. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті. Вдень того ж дня біля переправи сталися вибухи знову.