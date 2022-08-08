ЗСУ із HIMARS вдарили по окупантах у Мелітополі: знищено понад 100 солдатів РФ та багато техніки (відео)

У ніч проти 8 серпня Збройні сили України високоточними ракетами HIMARS вдарили по пунктах тимчасової дислокації російської армії на промислових майданчиках у різних районах окупованого Мелітополя.

За попередніми підрахунками, знищена значна кількість військової техніки РФ і щонайменше 100 російських солдатів.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Понад 100 російських солдатів, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - написав він.

Федоров зазначив, що минулого тижня значну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.

"Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку", - пояснив мер.

Нагадаємо, вночі в окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Також було зафіксовано роботу ППО росіян.

До України прибули німецькі MARS II та американські HIMARS

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