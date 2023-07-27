ЗСУ касетними боєприпасами знищили склад окупантів на Бердянському напрямку: відео

ЗСУ за допомогою 155-мм касетних боєприпасів знищили польовий склад окупантів на Бердянському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Бутусов плюс".

Події відбувалися на південних околицях Рівнопілля.

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Після удару сталася детонація польового складу боєприпасів ворога.

Артилерійського удару завдавали бійці 31-ї окремої механізованої бригади, коригували вогонь воїни 116-го та 110-го окремих батальйонів територіальної оборони.

Знищення польового складу боєприпасів ворога на Бердянському напрямку

Нагадаємо, Україна готує Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів. Протягом тижня наша країна має надати США доповідь про застосування касетних боєприпасів, які передали для захисту від окупантів.

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