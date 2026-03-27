Бійці ЗСУ на військовій техніці / © Associated Press

Зусилля ЗСУ щодо стримування та відкидання російських військ на півдні України мають каскадний ефект на інші ділянки фронту. Це змушує окупантів обирати між обороною від контратак і виділенням бійців та техніки для наступальних операцій на інших напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі про успіхи ЗСУ на півдні

Контратаки українських військ надалі демонструють успіхи на південному напрямку, формуючи як оперативні, так і стратегічні проблеми для російської армії напередодні весняно-літньої кампанії 2026 року проти «Поясу фортець».

26 березня Командування Десантно-штурмових військ України повідомило про звільнення населеного пункту Березове, розташованого на південний схід від Олександрівки. У результаті цієї операції було ліквідовано російський виступ.

Від кінця січня українські сили досягли помітного тактичного прогресу на півдні та, зокрема, повернули під контроль більше територій, ніж російські війська змогли захопити протягом лютого.

За даними української сторони, у період від кінця січня до середини березня на напрямках Олександрівки та Гуляйполя було звільнено понад 400 кв. км у межах двох окремих операцій. Водночас аналітики оцінюють, що від початку року українські сили звільнили щонайменше 334,06 кв. км на півдні країни, водночас зазначаючи, що їхня обережна методика підрахунку може недооцінювати реальні масштаби просування.

Як успіхи ЗСУ на півдні впливають на решту фронту

«Подвійні тактичні зусилля українських сил, спрямовані на стримування та відкидання російських військ на півдні України, мають каскадний ефект на інші ділянки фронту, змушуючи російські сили обирати між обороною від українських контратак і виділенням живої сили та техніки для наступальних операцій на інших напрямках», — пояснили в ISW.

У відповідь на ці дії на початку березня російське командування було змушене перекинути на південь України елітні підрозділи ВДВ і морської піхоти, які раніше діяли в Донецькій області. Ймовірно, це негативно вплинуло на підготовку до наступу проти «Поясу фортець». Водночас попередній досвід показує, що російські війська не здатні ефективно вести наступальні дії одночасно на кількох напрямках, тому їхні шанси на значне просування в районі «Поясу фортець» видаються обмеженими, особливо з огляду на успіхи України поблизу Гуляйполя та Олександрівки.

Чи захопить РФ «Пояс фортець» України 2026 року?

«Російські сили навряд чи зможуть захопити „Пояс фортець“ України 2026 року», — зазначили в Інституті.

Ймовірно, активна фаза ворожого весняно-літнього наступу розпочалася зі зростання інтенсивності механізованих і моторизованих атак у період від 17 до 21 березня, а також із посилення ударів і переміщення техніки та особового складу на передовій.

«Пояс фортець» України являє собою групу з чотирьох великих і добре укріплених міст у Донецькій області із сумарним довоєнним населенням понад 380 тис. осіб, які розташовані вздовж траси Н-20 Костянтинівка — Слов’янськ у напрямку з півночі на південь.

Спроби російських військ захопити «Пояс фортець» 2014 року та 2022-го завершилися невдачею. З огляду на це, нова операція, ймовірно, буде тривалою і супроводжуватиметься значними втратами. Крім того, російські сили не демонструють здатності швидко брати під контроль великі міста — для захоплення Покровська, який є значно меншим за розмірами, їм знадобилося майже два роки.

РФ готує інфополе до тривалої війни і втрат

Російська влада вже готує інформаційне поле до затяжних бойових дій із високими втратами. Зокрема, голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов 26 березня заявив, що говорити про «тріумфальний весняний наступ» наразі передчасно. Він також підкреслив складність боїв, особливо в районі Костянтинівки, де ситуацію ускладнюють розміри міста та потужні українські укріплення.

«Кремль усвідомлює, що захоплення „Поясу фортець“ російськими силами на полі бою не є неминучим, і тому вимагає, щоб Україна поступилася неокупованими частинами Донецької області. Кремль прагне такої поступки, щоб зберегти ресурси живої сили та техніки, а також поставити Росію у вигідніше становище для можливого повторного вторгнення в майбутньому», — йдеться у звіті ISW.

Війна в Україні — останні новини

Напередодні Командування ДШВ поінформувало, що від 29 січня під час операції на Олександрівському напрямку ЗСУ звільнили 9 населених пунктів (7 на Дніпропетровщині та 2 на Запоріжжі), зачистили ще 3 та відновили контроль над 440 квв. км. Ві початку операції ворог втратив 3676 осіб (2653 загиблими) та сотні одиниць озброєння й техніки.

26 березня стало відомо, що десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади звільнили та взяли під повний контроль Березове на Дніпропетровщині. Як повідомили у Командуванні ДШВ, під час операції окупанти зазнали значних втрат.