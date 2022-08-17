ЗСУ кількома пострілами стрілецької зброї "приземлили" російські дрон і БПЛА на мільйони рублів

Українські бійці зі стрілецької зброї "приземлили" російські дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА.
Таким чином українські захисники знищили кілька мільйонів рублів.
Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
"Українське небо буде чистим! Воїни одного з підрозділів 28 ОМБР нещодавно збили одразу 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний БПЛА "Елерон-3". При цьому, як поділилися самі захисники, для цього їм знадобилася лише особиста стрілецька зброя! Тобто кілька пострілів наших лицарів обійшлися РФ у кілька мільйонів рублів", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Збройні сили України тримають вогневий контроль на півдні країни, тому російські окупанти стикнулися з проблемами із переміщенням важкої техніки та підтягуванням своїх резервів.
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