ЗСУ кількома пострілами стрілецької зброї "приземлили" російські дрон і БПЛА на мільйони рублів

Таким чином українські захисники знищили кілька мільйонів рублів.

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

"Українське небо буде чистим! Воїни одного з підрозділів 28 ОМБР нещодавно збили одразу 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний БПЛА "Елерон-3". При цьому, як поділилися самі захисники, для цього їм знадобилася лише особиста стрілецька зброя! Тобто кілька пострілів наших лицарів обійшлися РФ у кілька мільйонів рублів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Збройні сили України тримають вогневий контроль на півдні країни, тому російські окупанти стикнулися з проблемами із переміщенням важкої техніки та підтягуванням своїх резервів.

Читайте також: