ЗСУ контратакували у Вовчанську та відбили кілька кварталів — BILD

Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську та відбили кілька кварталів.

Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.

У середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська у Харківській області та кілька центральних кварталів. За останні дні українським захисникам вдалося частково вибити їх із центру.

У відповідь російські війська безжально бомбардують місто, перетворюючи його на руїни. На захід від Вовчанська російські сили взяли близько половини села Стариця. На інших напрямах їхнє просування сповільнилося.

"Вже лише близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина. Росіяни втрачають позиції у Вовчанську і все частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та плануючих авіабомб, що скидаються з відстані", - мовится в повідомленні.

Додамо, російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

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