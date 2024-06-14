ЗСУ контратакували й відновили позиції на Харківщині: як змінилася ситуація

Збройні сили України відновили втрачені позиції на півночі Харківської області. Зокрема, бійці контратакували в районі Глибокого.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північ від Харкова під час продовження наступальних операцій Росії", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 13 червня, Сили оборони здійснюють контратаку та деокуповують позиції вздовж Глибокого. За словами російського військкора, українські контратаки ускладнюють ситуацію для окупантів у цьому районі.

Російські джерела також повідомили про українські контратаки у Вовчанську та його околицях, проте заявляли, що ЗС РФ нібито просунулися до 1,8 кілометра вглибину та на 4,5 кілометра в ширину на півночі від населеного пункту та мають успіх у районі самого Вовчанська.

Речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх наголосив, що ЗС РФ намагаються будувати укріплення навколо своїх позицій на півночі Харківщини. Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що противник здійснив невдалі наземні атаки біля Глибокого, Вовчанська і Тихого протягом 12-13 червня.

Нагадаємо, що російський наступ на півночі Харківської області, який розпочався у травні, фактично зупинився.

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