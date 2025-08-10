ЗСУ / © Getty Images

Сили оборони України другий день поспіль контратакують і мають успіхи на Куп’янському напрямку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 8 серпня, ЗСУ нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кіндрашівки (на північ від Куп’янська).

У зведенні днем раніше аналітики повідомили, що українська армія нещодавно просунулася на південний захід від Радківки (теж на північ від Куп’янська).

Водночас у ISW пишуть, що росіяни нещодавно просунулися на північний захід і північ від Куп’янська, продовжуючи свої спроби оточити і захопити місто.

Також аналітики навели заяву одного з російських воєнкорів, який заявив, що війська РФ нібито захопили залізничну станцію на північний схід від Куп’янська.

Раніше начальник Куп’янської ВГА Андрій Бесєдін повідомив, що в результаті тривалих атак РФ в Куп’янську Харківської області зруйновано 95% інфраструктури. Він також додав, що на сьогодні відновлення вимагає залучення важкої спеціалізованої техніки, однак зробити це неможливо.

Нагадаємо, командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко розповів про плани росіян до Дня Незалежності України. Російські окупанти намагаються обійти Куп’янськ, щоб змусити українських захисників покинути місто, але ці наміри блокуються Силами оборони України.