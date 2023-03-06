ЗСУ контратакують і відтісняють окупантів від Бахмута – NYT

У виданні вважають, що Україна змогла використати Бахмут як "поле для вбивства" величезної кількості окупантів

Після місяців епічної боротьби останніми днями здавалося, що бій за Бахмут досягає кульмінації, коли російські окупанти наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Проте в суботу, 4 березня, українські десантно-штурмові бригади пішли в атаку.

Про це йдеться у статті New York Times News.

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На вихідних до контрнаступу в напрямку Бахмута приєдналися сотні українських військових, атакуючи з землі та обстрілюючи позиції росіян артилерією з навколишніх пагорбів.

"Українське командування визнало, що їхні сили в Бахмуті все ще стикаються з ризиком оточення, але бої минулих вихідних показали, що військові, які здивували світ своєю наполегливістю, ще не готові здавати Бахмут", – пишуть американські журналісти.

У виданні зауважили, що ще до посилення атаки на вихідних українські сили рушили відбивати окупантів від останньої головної магістралі до міста. Це зберегло як лінію постачання, так і шлях виходу для них, якщо командування вирішить відступити.

"Я впевнений, що Бахмут витримає. У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога від цього міста, але це залежить від завдань командування, чи то утримання міста, чи то максимальні втрати ворогу", – сказав полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи, яка веде бойові дії в Бахмуті.

Що кажуть про ПВК "Вагнер" українські бійці

Українські бойові підрозділи намагаються стримати просування групи "Вагнер", яка очолює російський наступ на Бахмут.

"Вагнер" поповнив свою чисельність тисячами засуджених, але її основні професіонали виявилися вправними бійцями, кажуть кілька українських командирів, які з ними воювали.

"Ми зрозуміли, що вони – гідний супротивник. Вони мають досить хороший бойовий досвід; у них мотивований персонал", – сказав майор "Панцирний".

Його батальйон був направлений на штурм позицій "Вагнера" в селі Кодема на південь від Бахмута.

"Противник посилав в атаку по 20 хлопців по шість-сім разів на день", – розповів командир роти Олександр, який брав участь у штурмі. Він не назвав своє прізвище згідно з військовим протоколом. "Уявіть собі: приходить двадцять хлопців, ми їх вбиваємо. Через п'ять хвилин приходить ще 20 хлопців, ми їх вбиваємо. За годину ще 20. Їм байдуже до людей".

Командир з позивним "Дюк", сказав, що "Вагнер" використовував непідготовлених зеків на першій лінії атаки, а потім, через годину-дві, коли українські війська втомлювалися, відправив у бій спецназ, атакуючи з флангів. "Це була дуже хороша тактика", — визнав "Дюк".

Поле для вбивства

У виданні вважають, що Україна змогла використати Бахмут як "поле для вбивства" величезної кількості новомобілізованих російських солдатів та "вагнерівців".

"Ми зламали їм хребет; ми вбили весь їхній військовий склад", – сказав майор "Панцирний".

Хоч кількість втрат України невідома, у NYT зазначають, що є "ознаки напруження багатьох підрозділів через втрати та виснаження".

Нагадаємо, що сьогодні, 6 березня, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

За інформацією німецького видання Bild, у Володимира Зеленського та Валерія Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті. Нібито Залужний кілька тижнів тому рекомендував подумати про вихід із Бахмута.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті зараз спостерігається найвищий рівень напруженості.

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