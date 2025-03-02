ЗСУ контратакують на лінії фронту: Forbes спростував скандальні заяви Трампа

Іноземне видання вважає, що українська армія контратакує на Донеччині. На думку ЗМІ, це спростовує скандальні заяви Трампа.

Українські війська контратакують окупаційну армію щонайменше на двох ділянках фронту. Це спростовує твердження Дональда Трампа про те, що "Україна та Зеленський не в дуже хорошому становищі".

Про це пише видання Forbes.

Іноземне видання стверджує, що "українські війська контратакують щонайменше на двох найважливіших ділянках лінії фронту".

За даними журналістів, ще кілька місяців тому росіяни мали перевагу на війні та на початку лютого 2025 року їм вдалось окупувати те, що залишилось від міста Торецьк Донецької області.

"Шахтарське місто з довоєнним населенням 35 000 чоловік, Торецьк має важливе значення. Воно розташоване на височині, звідки відкривається вид на важливі лінії постачання, що проходять вздовж лінії фронту з українського боку. Саме тому 7 лютого Кремль відсвяткував падіння міста. Але російський контроль над містом тривав недовго. Через два тижні після того, як росіяни повністю зайняли руїни Торецька, українці контратакували і швидко просунулися назад у місто", - йдеться у матеріалі.

Видання стверджує, що один російський "військовий блогер" ненавмисно розкрив масштаби українського наступу під час невдалої спроби применшити його.

"Насправді, на відео, яке блогер опублікував разом зі своїм повідомленням про "невдалу контратаку", було видно українські війська в центрі Торецька, а не тільки в "прикордонній зоні", як стверджував росіянин. Тиждень потому західний Торецьк знову був під контролем, згідно з остаточною українською контрольною картою. І не виключено, що кілька російських військ трималися на відкритому виступі, що впирається в міську "нічийну" територію", - йдеться у матеріалі.

Естонський аналітик WarTranslated пише: "У центрі міста тривають бої, і ворог втрачає контроль. Є повідомлення про повне оточення російських окупантів у кількох районах".

Також видання стверджує, що російські окупанти отримали відсіч біля Покровська, а тому переглядають свої пріоритети на Торецькому напрямку.

"Російське командування на театрі військових дій зосереджує свою основну увагу не на Покровську, а на прилеглих до нього Новопавлівському і Торецькому напрямках", - пояснили в українському Центрі оборонних стратегій.

Видання стверджує, що підкріплення окупантів на Торецькому напрямку не допомогло їм.

Forbes пише, що ця ситуація спростовує заяву Трампа, зроблену під час зустрічі в Білому домі із Зеленським, про те, що український президент перебуває у слабкій позиції, а "українські військові закінчуються".

За даними ЗМІ, Україна намагається мобілізувати достатню кількість піхоти, щоб утримувати свої найкращі бригади повністю укомплектованими.

"Насправді за останні тижні українські війська просунулися вперед щонайменше на стільки ж ділянок, на скількох вони відступили", - пише видання.

Нагадаємо, в ISW вважають, що припинення постачання американської військової та фінансової допомоги Україні наблизить Росію до перемоги.

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