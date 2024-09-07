ЗСУ контратакують під Покровськом: у Forbes оцінили, чи зміниться ситуація на цьому напрямку

Українські Сили оборони проводять контратакувальні дії біля Покровська на Донеччині. Саме у бік цього міста армія РФ просувається вже тривалий час з постійними штурмами. Підкріплення могло допомогти ЗСУ змінити тенденцію щодо наближення ворога до міста.

Про це йдеться у матеріалі американського видання Forbes.

Автори матеріалу пишуть, що в певних контратаках недалеко від Покровська можуть брати участь щонайменше бригада Національної гвардії України "Кара-Даг", 12-а "азовська" бригада та 93-я механізована бригада ЗСУ. Ефектом їхній дій і є уповільнення або невеликий відступ російських військ на цьому напрямку. Втім, зауважують Forbes, не варто "очікувати миттєвих кардинальних змін" навколо цього міста.

Зазначається, що навіть втрата "імпульсу" для російських загарбників дає змогу українським Збройним силам "окопатися та зміцнити свої позиції навколо Покровська напередодні майбутньої зими". Тим часом в Українському центрі оборонних стратегій прогнозують, що битва за Покровськ "стане кульмінацією наступальної операції противника на південно-західному театрі військових дій у 2024 році".

"Запеклі дії "карадазької" бригади у Селидовому, прифронтовому містечку на південний схід від Покровська, можуть бути найпомітнішими з останніх контратак", - йдеться у матеріалі Forbes.

Як приклад, у статті розповіли про ураження та взяття як трофеї бійцями бригади НГУ кількох російських танків, які намагаються проникнути до Селидового по головній дорозі зі сходу на захід до міста. В Українському центрі оборонних стратегій звернули увагу, що російські окупанти, не маючи успіху в районі цього міста, не можуть продовжувати наступ у бік Покровська.

"Тепер, коли свіжі та добре оснащені українські війська перебувають в Селидовому та атакують, російське захоплення Покровська, що колись здавалося неминучим, виглядає дещо менш ймовірним", - пише Forbes.

Нагадаємо, у новому звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що ЗСУ відновили позиції під Покровськом у Донецькій області. Це позиції в південно-західній Галицинівці та західній Михайлівці.

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