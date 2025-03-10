ЗСУ контратакують поблизу Покровська: британська розвідка повідомила про ситуацію

В районі Покровська ЗСУ здійснили контратаки, де російські війська зосередили свої основні сили. Сили оборони успішно б'ються в районах селищ Шевченко, Удачне, Піщане та магістралі Т-05-06.

Про це інформує Міністерство оборони Британії в соцмережі Х.

"Можливості для контрнаступів України покращилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій РФ (порівняно з кінцем минулого року і початком 2025-го)", – йдеться в повідомленні.

Водночас війська РФ значно посилили тиск на українських військових зі сходу, півночі та заходу. У британській розвіці наголосили, що Сили оборони, ймовірно, і далі продовжують контролювати територію Курської області площею близько 300 квадратних кілометрів.

Раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ повідомляли про звільнення селища Котлине на Покровському напрямку. Українські військові також взяли під контроль село Піщане.

Аналітик DeepState Руслан Микула вказав, що росіяни мають позиції на Сумщині та продовжують наступ на селище Новеньке. За його словами, в разі захоплення сіл Басівка та Локня вони намагатимуться "перерізати" трасу поблизу села Юнаківка.

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