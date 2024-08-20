ЗСУ контролюють 93 населені пункти – Сирський про деталі операції на Курщині

Під українським контролем на сьогодні перебуває 1263 квадратних кілометрів територі РФ

За час наступу на території Курської області ЗСУ просунулись на глибину оборони від 28 до 35 км.

Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

За його словами, під українським контролем на сьогодні перебуває 1263 квадратних кілометрів територі РФ. Сили оборони взяли під контроль 93 російські населених пункти.

Сирський розповів, що росіяни "ведуть маневрену оборону". Вони намагаються не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб території РФ, нарощують власні угруповання та перекидають війська з інших напрямків.

Головноком додав, що "подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки".

Також він пояснив що операцію на Курщині ЗСУ почали для створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ цивільних об'єктів у Сумській області, а також "випередження противника".

Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти.

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