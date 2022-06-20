ЗСУ контролюють понад третину Сєвєродонецька, росіяни кидають "нові живі сили" на наступ - ВЦА

Армія Російської Федерації контролює більшість житлових кварталів у Сєвєродонецьку Луганської області.

Якщо йдеться про все місто, то понад третину його території контролюють Збройні сили. У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої майже цілодобово.

Про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільна адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

"Більшість житлових кварталів росіяни тримають під своїм контролем. Якщо говорити про все місто, то більше третини контролюють ЗСУ. інша частина контролюється росіянами. Це промзона, квартали над промзоною, частина міста вздовж Сіверського Донця", - розповів голова ВЦА.

За його словами, українські військові тримають оборону, вони фактично цілодобово перебувають у вуличних боях. "Їх розстрілюють і з артилерії, і з мінометів, і крупнокаліберної артилерії. Також є періодичні авіанальоти. Складно, бо зброя сиплеться їм на голову майже цілодобово", - наголосив він.

За словами Стрюка, росіяни кидають "нові живі сили" на наступ, аби штурмувати місто і відтясняти ЗСУ. Втім, українські захисники тримають лінію оборони.

Як повідомлялося, росіяни зосереджуються на утриманні своїх оборонних позицій уздовж південної осі. До таких дій армія країни-агресорки призвели нещодавні контратаки Збройних сил України, повідомляють в ISW. Крім того, найближчими тижнями наступи української армії будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсонській та Запорізькій областях.

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