ЗСУ контролюють третину Сєвєродонецька, точаться гострі вуличні бої

Українські військові станом на 11 червня контролюють близько третини Сєвєродонецька і в житлових кварталах тривають гострі вуличні бої.

Жителі Сєвєродонецька гинуть та зазнають поранень внаслідок артилерійських обстрілів з боку окупантів.

Про це голова міської військової адміністрації Олександр Стрюк розповів у коментарі "російській службі Бі-бі-сі".

"На сьогодні точаться гострі вуличні бої. Вони супроводжуються постійними бомбардуваннями. Третина міста контролюється Збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції, намагаються відтіснити (російських військових – ред.)", – розповів Стрюк.

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Він також поінформував про втрати серед цивільних, а також – що в місті вже близько двох місяців немає водо- та електропостачання.

"У нас перебиті високовольтні лінії, плюс 70% підстанцій по місту знищені внаслідок обстрілів. Є поранені, є загиблі – здебільшого від артилерійських обстрілів, які проводять російські війська, бо обстрілюються житлові квартали. Вулиці по периметру міста повністю зруйновані", –розповів голова адміністрації.

Нагадаємо, Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть частково успішний наступ у напрямку Новотошківське-Оріхове. Окупанти продовжують штурмові дії в Сєвєродонецьку.

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