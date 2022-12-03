ЗСУ контролюють всі логістичні траси, а ПВК "Вагнер" перейшла до оборони – експерт про бої під Бахмутом

Збройні сили України контролюють всі основні логістичні траси, якими забезпечується матеріально-технічна основа українського контингенту в Бахмуті.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Введення оперативного резерву безпосередньо в Бахмут дозволило змусити ПВК "Вагнер" перейти до створення оборонної лінії, це визнають самі росіяни у своїх пабліках. ПВК "Вагнер" змінила тактику і перейшла до активної оборони. Те що відбувається поблизу Бахмута – це використання тактики "валу тіл", коли окупанти не рахуючи втрати серед особового складу намагаються за рахунок чисельної переваги в живій силі фактично продавити своїми тілами українську оборону.

Тим більше, що перший ешелон штурмуючих – це так званий спецконтингент, ті особи, які мали б перебувати в місцях позбавлення волі на території РФ. Другий ешелон – кадрові російські військові. Що показово, третій ешелон – полк "Ахмат", загороджувальний. Повторюється тактика Другої світової війни, коли в тилах армії перебували НКВС. Наразі роль військ НКВС виконують "кадирівці", які фактично стріляють у спини своїх унеможливлюючи масові факти дизертирства", - розповів експерт.

Ситуація під Бахмутом

На Донецькому напрямку тривають запеклі бойові дії. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Військовий експерт Петро Черник Черник зазначив, що окупанти намагаються оточити сили оборони України, оминаючи їх із півдня від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські війська в Бахмуті хочуть повторити те саме, що було в Сєвєродонецьку, та змусити українські сили залишити місто.

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