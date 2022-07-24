"ЗСУ контролюють всі мости на херсонському напрямку та шляхи підвезення боєприпасів ворога" - Жданов

За словами експерта, ЗСУ мають завдавати повторних ударів по мостах, щоб відбити бажання їх ремонтувати.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що ми розпочали наступ на херсонському напрямку. ЗСУ вже успішно атакували кілька стратегічно важливих мостів у Херсонській області, і необхідно тримати цей темп.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

"Було завдано ударів по Антонівському мосту, його вантажопідйомність знижена, так, через нього йде транспорт, але не важкий, вони намагаються його випробовувати, і на жаль, з'явилися ремонтні бригади, які заварюють його, кладуть балки і заливають бетоном дірки, які є в самому мосту. Було б дуже добре вдарити в момент роботи ремонтної бригади. Тому що наступна бригада відмовилася б йти на відновлення мосту", - сказав Жданов.

Експерт вважає, що як тільки окупанти закінчать заливання моста бетоном, відразу ж прилетіти наступний снаряд, або HIMARS, або інший.

Він підкреслив, що чим більше ми завдаватимемо ударів по мосту, тим слабше ставатиме його конструкція.

"Також завдали удару по мосту через річку Інгулець, недалеко від Нової Каховки, Даріївський міст, який пов'язував проїзд через Дніпро дамбою і сам Херсон. Там усі снаряди на одній смузі лягли в лінію, що дуже навіть красиво виглядає в плані точності ведення вогню нашої артилерією. Також за минулу добу було завдано удару по мосту через шлюз. Поки що чекаємо на уточнення від нашої розвідки, в якому стані цей міст", - каже експерт.

Жданов також повідомив, що Збройні сили України демонструють російським військам повну вогневу блокаду всього угруповання військ на правому березі Дніпра.

"Мости ми всі контролюємо, шляхи підвезення ми всі контролюємо, ми це продемонстрували, російські війська знають про це", – резюмував він.

Нагадаємо, росіяни панікують і змінюють плани у Херсоні через наступ ЗСУ.

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