ЗСУ кожного дня просуваються на Луганському напрямку - Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію на фронті та просування ЗСУ.

Про це він повідомив 28 жовтня в ефірі телемарафону.

Також Гайдай розповів, яка ситуація наразі у районі Сватового.

"До Сватового Росія стягнула багато військової техніки та резерви. Це проміжковий, але важливий населений пункт, оскільки зі Сватова йде дорога у бік РФ, на Кремінну і на Старобільськ. А Старобільськ - це логістичний центр Луганської області. Тому росіяни наразі там все мінують, невеличкі мости у населених пунктах біля Сватового окупанти підривають, великі поки що залишають. Говорять, що буде контрнаступ з їхнього боку. Але про який контрнаступ може йти мова, якщо кожного дня на кілометр, на два-три просуваються ЗСУ", - наголосив він.

Більше того очільник Луганської ОВА вислови сподівання, що незабаром Генштаб нас може потішити гарними новинами.

Нагадаємо, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини. ЗСУ почали звільняти населені пункти регіону, деокупація та контрнаступ наразі тривають на Сватівському та Кремінському напрямках. Усі деокуповані села на Луганщині майже повністю зруйновані.

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