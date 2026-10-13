ЗСУ ламають плани Кремля: скільки масованих обстрілів України на місяць здатна здійснити Росія

Росія може масовано атакувати Україну до чотирьох разів на місяць / © ДСНС

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Російські війська можуть щотижня запускати від п’яти до десяти балістичних ракет для точкових ударів по українських містах. Масштабні атаки з застосуванням великої кількості балістичних і крилатих ракет противник здатен здійснювати три-чотири рази на місяць.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко в коментарі «РБК-Україна».

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Як часто Росія може атакувати ракетами

За словами Мусієнка, можливості російської армії потрібно оцінювати залежно від типу та масштабу повітряної атаки. Точкових ударів балістичними ракетами ворог може завдавати приблизно щотижня, застосовуючи від п’яти до десяти боєприпасів.

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Натомість комбіновані атаки з великою кількістю балістичних і крилатих ракет потребують інших ресурсів. За його оцінкою, Росія може проводити такі масштабні обстріли три-чотири рази на місяць.

Ці цифри є оцінкою експерта щодо спроможностей противника, а не гарантованим графіком майбутніх ударів. Реальна інтенсивність атак може залежати від наявності ракет, підготовки пусків та ефективності української протидії.

Як ЗСУ впливають на можливості російських військ

Мусієнко наголосив, що плани російської армії залежать, зокрема, від дій Сил оборони України. Українські військові завдають ударів по інфраструктурі запуску балістичних ракет уздовж кордону з Україною.

За його словами, один із таких ударів стався у ніч перед його коментарем. Подібні операції можуть ускладнювати підготовку російських ракетних атак та обмежувати можливості противника використовувати відповідні засоби ураження.

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Водночас наведена оцінка не означає, що загроза ракетних ударів зникає після ураження окремих об’єктів. Росія зберігає можливість застосовувати різні типи ракет, а інтенсивність обстрілів залежатиме від поточних воєнних обставин.

Ракетні атаки РФ — останні новини

У ніч проти 7 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися кілька регіонів, де пролунали вибухи.

Україна своєю чергою намагається послабити ракетні можливості ворога ще до запусків. 11 жовтня стало відомо, що Сили оборони уразили вісім російських пускових установок, які використовують для балістичних ударів. Міністр оборони України Євгеній Хмара розповів, як Україна стримує російську балістику.

Однак загроза нових обстрілів залишається. 13 жовтня Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про балістичний удар по Києву. За його словами, від вечора російські війська застосували понад сотню засобів ураження, серед яких були й балістичні ракети.

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