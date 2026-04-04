ЗСУ ламають плани Кремля: Україна наближається до стратегічного перелому — ISW

Українська армія продовжує створювати важелі впливу проти агресорки Росії, здійснюючи тактичні, оперативні та стратегічні удари в бойовому просторі. Контратаки ЗСУ могли зірвати плани окупантів щодо наступальної кампанії весна-літо 2026-го.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву президента Володимира Зеленського про те, що, за даними розвідки України та Великої Британії, ситуація на передовій є найкращою для ЗСУ за останні 10 місяців війни - від червня 2025 року-го. З його слів, загарбники раніше користувалися поганою видимістю під час туману для проведення атак та інфільтрації, але наближення сонячної весняної погоди ускладнить непомітне просування військ країни-агресорки.

Успіхи ЗСУ на фронті

Аналітики ISW наголошують, що ЗСУ почали досягати значних тактичних успіхів на півдні України наприкінці січня 2026-го. Це створило каскадні оперативні наслідки на фронті та змусило російські війська вибирати між захистом від українських контратак або розподілом людських ресурсів та сил на інші ділянки фронту.

Зауважимо, раніше в ISW оцінювали, що українські контратаки могли навіть зірвати плани РФ щодо наступальної кампанії весна-літо 2026-го.

“Російські чиновники неодноразово намагалися поширити хибний наратив про те, що українські лінії фронту перебувають на межі колапсу, намагаючись переконати Захід капітулювати перед вимогами Кремля, які Росія не може забезпечити військовим шляхом. Однак нещодавні успіхи ЗСУ свідчать про те, що Україні не загрожує колапс”, - йдеться у звіті.

Втрати РФ у війні

Американські фахівці зауважують, що зусилля України в галузі технологічних інновацій дедалі більше призводять до оперативних наслідків проти Росії. Зокрема, Зеленський заявив про рекордні втрати РФ на фронті у березні. З його слів, внаслідок ударів українських БпЛА загинуло або було важко поранено майже 34 тис. солдатів країни-агресорки. Крім того, артилерійські та інші удари Сил оборони ліквідували 1363 окупантів.

Командувач українських військ безпілотних систем, майор Роберт «Мадьяр» Бровді повідомив, що рівень вербування Росії у березні 2026-го був нижчим за рівень втрат на полі бою четвертий місяць поспіль - від грудня 2025-го.

Крім того, українське Міністерство оборони 1 квітня повідомило, що українські війська збили або придушили 89,9% російських ракет і безпілотників протягом березня цього року.

“Інновації у сфері БпЛА збільшують летальність України і ускладнюють проблеми з людськими ресурсами Росії, що може призвести до довгострокових оперативних і навіть стратегічних наслідків для російських бойових можливостей”, - заявляють в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше РФ заявила про «захоплення» Луганської області. Втім, ці заяви окупантів не відповідають дійсності. Аналітики ISW мають докази про те, що станом на 1 квітня 2026-го країна-агресорка контролює 99,84% цієї області. Росіяни досі не захопили Надію та Новоєгорівку.

Ба більше - РФ не зробила жодного прориву на фронті за березень. Аналіз ISW свідчить про серйозне сповільнення наступу ворога. Минулого місяця ЗСУ відбили 9 кв. км території. Водночас просування російських сил сповільнилося по всій лінії зіткнення.