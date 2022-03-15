ЗСУ лідквідували ще одного генерала російських окупантів (фото 18+)

ЗСУ лідквідували ще одного генерала російських окупантів (фото 18+)

Від початку бойових дій українські захисники знищили чотири генерали російської армії.

Збройні сили України на 20-й день війни ліквідували ще одного генерала Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

За повідомленням ЗСУ, прізвище та посада встановлюється. Відомо, що від початку бойових дій українські захисники знищили чотири генерали російської армії.

Зауважиомо, раніше про знищення генерал-майора окупаційних військ повідомляли бійці полку "Азов".

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За даними Генштабу ЗСУ, станом на 15 березня загальні бойові втрати серед особового складу загарбників становлять 13,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вторгнулася до України, рано-вранці війська Росії завдали серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.