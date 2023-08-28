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ЗСУ лікідували ще пів тисячі загарбників: Генштаб оновив втрати

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ лікідували ще пів тисячі загарбників: Генштаб оновив втрати

Втрати російської армії / Фото: Associated Press

За добу ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення по 28 серпня орієнтовно склали особового складу  261 310. За минулу добу ліквідували 490 загарбників.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати противника у техніці:

  • танків ‒ 4400 (+4) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8) од, 
  • артилерійських систем – 5425 (+22) од, 
  • РСЗВ – 730 (+2) од, 
  • засоби ППО ‒ 499 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1415 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 809 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати ЗС РФ 28 серпня 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати ЗС РФ 28 серпня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, Генштаб повідомив про ситуацію на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
164
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