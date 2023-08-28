ЗСУ лікідували ще пів тисячі загарбників: Генштаб оновив втрати

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення по 28 серпня орієнтовно склали особового складу 261 310. За минулу добу ліквідували 490 загарбників.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати противника у техніці:

танків ‒ 4400 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8) од,

артилерійських систем – 5425 (+22) од,

РСЗВ – 730 (+2) од,

засоби ППО ‒ 499 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5),

крилаті ракети ‒ 1415 (+4),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 809 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати ЗС РФ 28 серпня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, Генштаб повідомив про ситуацію на фронті.

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