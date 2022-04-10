ЗСУ ліквідували 37 окупантів та 4 одиниці техніки: яка ситуація на українському півдні

ЗСУ ліквідували 37 окупантів та 4 одиниці техніки: яка ситуація на українському півдні

Під чисельними обстрілами окупантів українські війська утримують визволені території.

На Миколаївському та Херсонському напрямку окупанти обороняються і намагаються підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема (ймовірно, мається на увазі "загиблих", бо раніше повідомлялося про 30 поранених людей. — Ред.)", — сказано в повідомленні.

Під чисельними обстрілами окупантів українські війська утримують визволені території.

Корабельне угруповання РФ в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.

Всього за минулу добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 військових та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, російські війська обстріляли низку сіл Харківської області.

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