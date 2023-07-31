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ЗСУ ліквідували 490 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ ліквідували 490 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

ЗСУ знищили ще 490 окупантів 30 липня / Фото: Associated Press

Окупанти також втратили за добу десятки одиниць озброєння і військової техніки.

Втрати Росії у війні проти України станом на 31 липня становлять близько 246 190 військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, за попередню добу українські військові ліквідували ще 490 російських окупантів.

Втрати Росії в озброєнні і техніці:

  • танки ‒ 4211 (+6),
  • бойові броньовані машини ‒ 8188 (+10),
  • артилерійські системи– 4816 (+21),
  • РСЗВ – 699 (+1),
  • засоби ППО ‒ 460 (+1),
  • літаки – 315 (+0),
  • гелікоптери – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 7292 (+17),
  • спеціальна техніка ‒ 715 (+4).

Ситуація на фронті 31 липня

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що українські захисники відбили ворожі атаки на Куп’янському напрямку, стримують наступ противника на Мар’їнському напрямку і продовжують свою наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас російські загарбники намагаються завадити подальшому просуванню Сил оборони України на Запорізькому та Херсонському напрямках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Розбір подій на фронті від воєнкора Цаплієнка: вибухи на Росії та новий етап контрнаступу"

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Дата публікації
Перегляди
81
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