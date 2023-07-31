ЗСУ ліквідували 490 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

Окупанти також втратили за добу десятки одиниць озброєння і військової техніки.
Втрати Росії у війні проти України станом на 31 липня становлять близько 246 190 військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Так, за попередню добу українські військові ліквідували ще 490 російських окупантів.
Втрати Росії в озброєнні і техніці:
- танки ‒ 4211 (+6),
- бойові броньовані машини ‒ 8188 (+10),
- артилерійські системи– 4816 (+21),
- РСЗВ – 699 (+1),
- засоби ППО ‒ 460 (+1),
- літаки – 315 (+0),
- гелікоптери – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7292 (+17),
- спеціальна техніка ‒ 715 (+4).
Ситуація на фронті 31 липня
У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що українські захисники відбили ворожі атаки на Куп’янському напрямку, стримують наступ противника на Мар’їнському напрямку і продовжують свою наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас російські загарбники намагаються завадити подальшому просуванню Сил оборони України на Запорізькому та Херсонському напрямках.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Розбір подій на фронті від воєнкора Цаплієнка: вибухи на Росії та новий етап контрнаступу"
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