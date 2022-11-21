ЗСУ ліквідували бойовика, який від 2014 року воював проти України та знущався у Донецьку з патріотів

ЗСУ восени ліквідували бойовика Саїда Закаєва. Він від 2014 року воював проти України та в окупованому Донецьку знущався з місцевих патріотів.

Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко та підтвердила ймовірна родичка окупанта.

Саїд Закаєв був відомим тим, що у 2014 році фотографувався з прив'язаною до стовпа жителькою Донецька Іриною Довгань. З неї бойовики знущались через проукраїнські погляди.

Ймовірна родичка Закаєва Тетяна Скребенкова підтвердила ліквідацію окупанта. За попередніми даними, його знешкодили ще 31 жовтня, проте тільки зараз стало про це відомо.

Фото: Фото з соціальних мереж

Історія Ірини Довгань

У Донецьку українську патріотку привʼязали до стовпа після "параду зла", під час якого донецькими вулицями вели українських полонених. Користувачі соціальних мереж пишуть, що жінка просто підійшла до КПП терористів із прапором України і стояла там.

Ірину Довгань бойовики та місцеві сепаратисти загорнули у синьо-жовтий прапор і повісили на неї табличку "Вона вбиває наших дітей. Агент карателів". Бойовики переконували, що жінка - шпигун, який наводить вогонь української артилерії. Мовляв, все, що із неї трапиться далі, - вона заслужила. Тоді в Донецьку неадекватні люди виходили із машин, щоб плюнути в жінку, били її по обличчю і кидали в неї помідорами. Тоді жінку вдалось врятувати із російського полону.

В інтерв'ю ТСН жінка розповідала, що сепаратисти та бойовики тоді катували її та обікрали будинок.

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