Українські військові ліквідували під Вугледаром на Донеччині окупанта з Бурятії – 49-річного Хишікто Цибікова.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Російський загарбник називав себе буддистським ламою і вчив школярів кінним скачкам, а на фронті командував відділення мотострілецького батальйону в/ч 06705.

Відомо, що Цибіков раніше служив у філії Егітуйського дацана (буддистського монастиря-університету) в Улан-Уде. Він також мав червоний червоний диплом за спеціальністю філософа-богослова.

Окупант два роки працював над скульптурою Будди.

Його мобілізували ​​22 вересня 2022 року. Повідомляється, що під час вручення повістки його не було вдома. Але, дізнавшись про повістку, він відвідав матір і поїхав до Хоринська.

"Встиг на останній автобус з мобілізованими. Він сподівався зустріти племінника, який виконує військовий обов'язок і був поруч з ним у 20-ти кілометрах", - пишуть пабліки.

Нагадаємо, бурятські шамани вперше за 800 років провели "таємний обряд", щоб окупувати Україну.

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