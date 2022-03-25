ЗСУ ліквідували "кадирівців" та захопили багато трофейної зброї: фото

Ліквідовані окупанти мали бойовий досвід.

Українські захисники знищили трьох бійців Hосгвардії з Чечні і взяли трофейну зброю й техніку.

Про це повідомляє пресслужба 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Судячи з документів, закарпатській бригаді намагалися протистояти гвардійці 46-ї окремої бригади оперативного призначення нацгвардії Росії – найбільшого з’єднання військ Росгвардії, яке базується в Чечні. Це з’єднання було створене ще в 2000 році для боротьби з силами чеченського спротиву, котрі воювали з Кремлем, тому має тривалий досвід бойових дій. Однак він не допоміг при зустрічі зі штурмовиками 128 бригади Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

У результаті бойової сутички знищені троє росгвардійців, котрі служили в 94-му полку бригади, що дислокується в м. Гудермес, та 96-му полку, що дислокується в м. Урус-Мартан Чеченської республіки.

"У знищених ворогів вилучені особисті жетони та документи: шляховий лист водія БТР-80 із даними водія, старшого машини, витратами пального тощо. Також було знайдено зошит зі списком особового складу: 14 військових, у тому числі один офіцер. Відомість про бойову техніку підрозділу – чотири бронетранспортери "БТР-80" і три військові вантажівки "Урал 4320". Штурмовики 128 бригади взяли також трофеї – неушкоджений БТР-80 та зброю – кулемети Калашникова, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова (СВД) з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

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