ЗСУ ліквідували кадирівського пропагандиста "Карлсона", який воював проти України

Окупанта ліквідували під Бахмутом.
На Бахмутському напрямку ліквідували окупанта "Карлсона", який був командиром загону БпЛА та воював у складі кадирівського спецзагону "Ахмат".
Про це повідомляють російські пропагандисти.
Окупант "Карлсон" воював у складі спецзагону "Ахмат", який підпорядковується Рамзану Кадирову. Там він був командиром загону БпЛА.
Також російський терорист був активним пропагандистом та вів свій z-канал у Telegram з 40 тисячами підписників. Відомо, що загарбника ліквідували під Кліщіївкою.
Нагадаємо, 22 липня 2023 року стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського пропагандиста Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті в Україні. Також, внаслідок удару по окупантах поранення отримали ще чотири російських пропагандисти.
21 липня окупанти повідомляли про знищення російського загарбника та z-пропагандиста Михайла Лучина, який вів популярний серед росіян Telegram-канал "Миша на Донбассе".
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