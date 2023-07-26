ЗСУ ліквідували кадирівського пропагандиста "Карлсона", який воював проти України

На Бахмутському напрямку ліквідували окупанта "Карлсона", який був командиром загону БпЛА та воював у складі кадирівського спецзагону "Ахмат".

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Окупант "Карлсон" воював у складі спецзагону "Ахмат", який підпорядковується Рамзану Кадирову. Там він був командиром загону БпЛА.

Також російський терорист був активним пропагандистом та вів свій z-канал у Telegram з 40 тисячами підписників. Відомо, що загарбника ліквідували під Кліщіївкою.

Інформація про ліквідованого окупанта

Нагадаємо, 22 липня 2023 року стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського пропагандиста Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті в Україні. Також, внаслідок удару по окупантах поранення отримали ще чотири російських пропагандисти.

21 липня окупанти повідомляли про знищення російського загарбника та z-пропагандиста Михайла Лучина, який вів популярний серед росіян Telegram-канал "Миша на Донбассе".

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