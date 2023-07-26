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ЗСУ ліквідували кадирівського пропагандиста "Карлсона", який воював проти України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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ЗСУ ліквідували кадирівського пропагандиста "Карлсона", який воював проти України

Ліквідований "Карлсон". Фото: пропаганда РФ

Окупанта ліквідували під Бахмутом.

На Бахмутському напрямку ліквідували окупанта "Карлсона", який був командиром загону БпЛА та воював у складі кадирівського спецзагону "Ахмат". 

Про це повідомляють російські пропагандисти. 

Окупант "Карлсон" воював у складі спецзагону "Ахмат", який підпорядковується Рамзану Кадирову. Там він був командиром загону БпЛА. 

Також російський терорист був активним пропагандистом та вів свій z-канал у Telegram з 40 тисячами підписників. Відомо, що загарбника ліквідували під Кліщіївкою. 

Інформація про ліквідованого окупанта / ©
Інформація про ліквідованого окупанта

Нагадаємо, 22 липня 2023 року стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського пропагандиста Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті в Україні. Також, внаслідок удару по окупантах поранення отримали ще чотири російських пропагандисти.

21 липня окупанти повідомляли про знищення російського загарбника та z-пропагандиста Михайла Лучина, який вів популярний серед росіян Telegram-канал "Миша на Донбассе".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
809
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