ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу - Генштаб

Армія РФ продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці. Зокрема, ЗСУ ліквідовують офіцерів російської армії.

За уточненими даними Гентабу, Збройні сили ліквідували командира першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковника Дениса Мєжуєва.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 21 квітня.

Також отримали важкі поранення та перебувають на лікуванні в Москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов.

"Крім того, значно деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів проведена примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей, незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів російської федерації", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

Нагадаємо, 21 квітня українські захисники збили російський літак Су-34 на Ізюмському напрямку в Харківській області.

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